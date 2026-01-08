В Подмосковье за новогодние праздники от снега расчистили более 17 тыс. дворов и общественных пространств

С начала новогодних праздников в Подмосковье от снега вручную расчистили более 16,4 тыс. дворовых территорий и общественных пространств, с помощью механизированной уборки – порядка 60 тыс. участков муниципальных дорог. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

На улицах круглосуточно работают более 2 тыс. единиц техники и 4 тыс. специалистов городского хозяйства. В первую очередь они убирают входные группы подъездов и лестницы, прокладывают пути к остановкам общественного транспорта, магазинам и социальным объектам, после – расчищают внутриквартальные проезды, а также детские и спортивные площадки.

