В Подмосковье за пять лет ввели в оборот 191 тыс. га земель сельхозназначения

В Подмосковье за пять лет в оборот ввели 191 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения, включая свыше 2,1 тыс. га — в 2025 году. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Лидерами по вводу земель в сельхозоборот в этом году стали Ступино, Лотошино и Павловский Посад, где ввели 717,2 га, 360,5 га и 311,5 га земель соответственно.

В целом совокупная площадь сельхозземель в области составляет 916 тыс. га. Работы по их вводу в оборот продолжаются.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Сергиевом Посаде начали строить крупный животноводческий комплекс.