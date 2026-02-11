В Подмосковье за пять лет жители получили свыше 1,6 тыс. свидетельств на социальную ипотеку

В Подмосковье за пять лет жителям выдали свыше 1,6 тыс. свидетельств на социальную ипотеку. В этом году планируется предоставить участникам программы еще 219 сертификатов, сообщает Московская областная Дума.

В общей сложности на выдачу сертификатов в этом году в Подмосковье направят более 1 млрд рублей, отметили в региональном парламенте.

Подать заявку на участие в программе соципотеки можно на областном сайте госуслуг. Подробная информация представлена здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о начале приема заявок на участие в программе в текущем году.