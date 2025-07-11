В Подмосковье за полгода более 4 тыс. работников восстановили свои права на оплату труда

В Подмосковье за первые шесть месяцев текущего года сотрудникам компаний выплатили задолженность по зарплате в размере около 400 млн руб. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

Так, за указанный период в регионе были восстановлены права более 4 тыс. сотрудников. В результате люди получили положенную им зарплату на общую сумму около 400 млн руб.

Самый большой долг по выплатам был выявлен в Сергиевом Посаде — свыше 355 млн руб. В целом долги по заработной плате выплатили 15 компаний.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, как нейросети помогают жителям получать госуслуги.