В Подмосковье за полгода нарастили экспорт мяса птицы

В Подмосковье за первые шесть месяцев 2025 года объем экспорта мяса птицы вырос почти на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В общей сложности за указанный период Подмосковье отправило в зарубежные страны около 76 тыс. тонн продукции. Почти половина этого объема была экспортирована в Китай — 25,3 тыс. тонн. Еще более 10,7 тыс. тонн отправили в Саудовскую Аравию.

Подмосковье входит в пятерку лидеров в стране по экспорту сельскохозяйственной продукции. В прошлом году регион занял первое место по экспорту в стоимостном выражении отдельных продуктов, включая мясо птицы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству в Кашире современного птицеводческого комплекса по выпуску яиц.