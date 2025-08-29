В Подмосковье за полгода произвели более 21 тыс. тонн орехов
Объем производства орехов увеличился в Подмосковье
Фото: [freepik.com]
В Подмосковье за первые полгода 2025-го произвели более 21 тыс. тонн орехов. Этот показатель почти на 4% превысил результат прошлого года, рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Подмосковные предприятия производят три четверти от общего объема указанной продукции в ЦФО и 13% от совокупного объема по России.
В регионе предприятия производят различные виды орехов — обжаренные, соленые или приготовленные другим способом.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал старт строительству сразу трех индустриальных парков.