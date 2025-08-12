В Подмосковье за полгода произвели почти 500 тонн рыбы

По итогам шести месяцев 2025 года рыбоводческие хозяйства Подмосковья произвели более 475 тонн товарной рыбы, 369 тонн из них вырастили в прудовых хозяйствах, 106 тонн – получили с использованием современных индустриальных методов в установках замкнутого водоснабжения. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В регионе занимаются выращиванием карпа, форели, осетра белого амура и не только. Среди наиболее крупных производителей – ЗАО «Егорьевский рыбокомбинат ЦНА», АО «Бисеровский рыбокомбинат», ЗАО «Рыбхоз Клинский» и другие. В ведомстве напомнили, что в целях развития аквакультуры в Подмосковье хозяйства предоставляют меры поддержки, узнать подробнее о них можно на сайте.

