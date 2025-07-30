В Подмосковье за полгода выписали штрафы на 23 млн руб. за незаконный сброс крупногабаритных отходов во дворах

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

В Подмосковье за полгода за незаконный сброс крупногабаритного мусора во дворах были выписаны штрафы на 23 млн руб. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

За указанный период в регионе вынесли 469 постановлений. Были установлены 78 физических лиц-нарушителей.

В области начала действовать новая система контроля за нарушениями сброса крупногабаритных отходов во дворах МКД. Нарушителей выявляют с помощью камер, оснащенных ИИ. Их в области более 66 тыс. Также к работе привлекают правоохранительный блок.

Утилизировать крупногабаритный мусор в регионе можно только в специальные бункеры. Их адреса представлены на сайте министерства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал донести до жителей полную информацию о правилах вывоза крупногабаритных отходов.