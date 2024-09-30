В Подмосковье за семь месяцев произвели 6,3 тысячи тонн замороженных фруктов и ягод

С января по июль текущего года предприятия Подмосковья произвели 6,3 тысячи тонн замороженных фруктов и ягод. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, этот показатель вырос на 43%.

Подмосковные предприятия производят 21% от общего объема замороженных фруктов и ягод, выпускаемых в стране. По ЦФО на Подмосковье приходит 39% от общего объема.

Самые крупные производители указанной продукции в регионе расположены в Химках, Павловском Посаде, Богородском округе.