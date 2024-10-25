В Подмосковье за три года обновили более 2,6 тысячи автобусов

В Подмосковье за три года обновили свыше 2,6 тысячи автобусов, сообщил председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов в преддверии Дня работника автомобильного и городского транспорта.

По его словам, в 2023 году в регионе закупили около 1,4 тысячи новых автобусов, в текущем — уже 722. До конца года обновят еще минимум две сотни транспортных средств.

Брынцалов отметил, что в области работают более 15,7 тысячи водителей автобусов, трамваев и троллейбусов. В этом году штат специалистов вырос, так как на самые востребованные маршруты выпустили дополнительные автобусы.