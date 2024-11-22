В Подмосковье за три месяца открыли две сотни новых ресторанов и кафе

В регионе за третий квартал текущего года открыли свыше двухсот новых кафе, ресторанов и других точек общественного питания, передает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Таким образом, общее число подобных предприятий на территории области составляет уже порядка восьми тысяч.

За год в области появилось более пяти с половиной тысяч посадочных мест, а их общее число в регионе превышает 330 тысяч.

Больше всего точек общественного питания открыто в Красногорске, Ленинском округе, Сергиевом Посаде, Королеве, Люберцах и Орехово-Зуево.