В Подмосковье за выходные провели противогололедную обработку более 24 тыс. км дорог

За минувшие выходные, 15 и 16 февраля, подмосковные дорожные службы провели противогололедную обработку более 24,4 тыс. км региональных и муниципальных дорог, в работах задействовали около 1 тыс. единиц специализированной техники. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что прежде всего уборка проходила на опасных участках — съездах, мостах, эстакадах, поворотах, а также на дорогах с интенсивным движением. Жителей региона предупредили, что в ближайшие дни в Подмосковье будут небольшие морозы, местами возможны небольшой снег и гололедица. В связи с этим дорожники продолжат проводить противогололедную обработку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.