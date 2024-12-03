В Подмосковье задержали директора продуктового магазина, который задушил покупателя

В Подмосковье задержали директора одного из продуктовых магазинов, который задушил покупателя. Как сообщили в ГУ МВД России по Московской области, инцидент произошел в поселке Удельная.

По информации ГСУ СК России по региону, 30 ноября между 32-летним подозреваемым и мужчиной 1975 года рождения произошел конфликт. Причиной стало то, что покупатель украл из магазина спиртное.

В ходе разборок директор торговой точки в подсобке избил потерпевшего, а потом задушил.

В ближайшее время злоумышленнику предъявят обвинение и изберут меру пресечения.