В Подмосковье задержали двоих иностранцев, которые напали на приезжего и похитили у него миллион рублей

В Подмосковье задержали двоих иностранных граждан, которые напали на приезжего и похитили у него миллион рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

В полицию обратился житель Мурманска в возрасте 50 лет. Мужчина рассказал, что приехал в столичный регион, чтобы купить иностранную валюту, и привез миллион рублей наличными. В аэропорту гостя должен был встретить знакомый.

Мужчина прилетел ночным рейсом и сел в машину встречающего. В салоне находился еще один пассажир — этого человека потерпевший не знал. Заявителя отвезли в сторону города Видное. На пустыре машина остановилась. Водитель с незнакомцем, угрожая потерпевшему ножом, забрали у него рюкзак с деньгами и скрылись.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Злоумышленников задержали в течение суток в аэропортах, когда они планировали покинуть пределы России. Похитителями оказались уроженцы Средней Азии в возрасте 26 и 35 лет. Мужчины сообщили, что успели потратить деньги. На данный момент оба арестованы.