В Подмосковье задержали двоих мошенников, пытавших похитить у пенсионера 1 млн руб.

В Подмосковье задержали двоих местных жителей, которые пытались похитить у пенсионера 1 млн руб., передает ГУ МВД России по Московской области.

В полицию обратился житель Одинцово в возрасте 71 года. Мужчине в мессенджере написали неизвестные и попытались убедить, что его сбережения необходимо перевести на «безопасный счет». Пенсионер догадался, что имеет дело с мошенниками, и сообщил об этом в правоохранительные органы.

В результате при передаче денег злоумышленников задержали. Ими оказались ранее судимый житель Мытищ в возрасте 22 лет и житель Балашихи в возрасте 26 лет. На мужчин завели уголовное дело. Сейчас они находятся под стражей.