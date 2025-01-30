В Подмосковье задержали мужчину и женщину, которые нанесли ножевые ранения двум прохожим

В Подмосковье задержали мужчину и женщину, которые напали с ножом на двоих прохожих. Инцидент произошел в Электростали, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Возле одного из магазинов на улице Победы у двоих прохожих — граждан 1987 и 2002 годов рождения — произошел конфликт с мужчиной и женщиной. В ходе разборок последние нанесли потерпевшим ножевые ранения. Обоих госпитализировали.

Нападавших задержали. Ими оказались местные жители 1980 и 1988 годов рождения. Оба уже были судимы. На злоумышленников завели уголовное дело.