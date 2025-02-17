В Подмосковье задержали мужчину, который отрывал зеркала с иномарок

Сотрудники уголовного розыска первого и третьего Отделов полиции МУ МВД России «Мытищинское» задержали 27-летнего ранее судимого жителя Павлово-Посадского округа, которого подозревают в краже автомобильных зеркал. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова уточнила, что ночью он отрывал зеркала с определенных моделей автомобилей, припаркованных на улицах города. В общей сложности он украл комплектующие у шести иномарок на общую сумму около 300 тыс. рублей.

Его личность установили по камерам видеонаблюдения, мужчину задержали на одной из улиц Москвы. В отношении него возбудили уголовные дела по ч.2 ст. 158 УК РФ, ему выдали подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее полиция Шаховской задержала курьера мошенников, похитивших у пенсионера 4 млн рублей.