В Подмосковье задержали мужчину, который выстрелил в охотников в Талдоме

В Подмосковье задержали мужчину, который открыл стрельбу по охотникам в Талдоме, сообщает ГУ МВД России по Московской области. Им оказался местный житель 1983 года рождения.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье. Злоумышленник выстрелил в двоих мужчин, которые охотились в лесном массиве. В результате один скончался на месте, а второй был госпитализирован с травмой бедра.

В ГСУ СК РФ по региону сообщили, что сейчас с фигурантом работают следователи и криминалисты. Устанавливается мотив преступления и все обстоятельства случившегося. По месту жительства мужчины провели обыск, были изъяты ружья и патроны.