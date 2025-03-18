В Подмосковье задержали мужчину, организовавшего производство наркотиков в бане

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области МУ МВД России «Ногинское» задержали 37-летнего жителя Москвы, которого подозревают в организации производства наркотиков в бане на арендованном участке одного из СНТ в Богородском округе. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова уточнила, что в ходе обследования в помещении лаборатории нашли канистры с химическими жидкостями, противогаз, стеклянные подносы, упаковочный материал, компрессор и другие предметы для производства запрещенных веществ. По ее словам, наркотики мужчина планировал сбывать крупными партиями через тайники.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 УК РФ, ему грозит заключение под стражу.

Ранее в Королеве задержали пьяного мужчину, подозреваемого в сбыте наркотиков.