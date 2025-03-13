В Королеве задержали пьяного мужчину, подозреваемого в сбыте наркотиков

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городскому округу Королев задержали 20-летнего местного жителя с внешними признаками опьянения на улице 1-я Валентиновской, его заподозрили в сбыте наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова уточнила, что в ходе личного досмотра в его рюкзаке нашли 454 свертка с порошкообразным веществом, их отправили на исследование. Правонарушителя доставили в отдел полиции. При этом от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

По словам Петровой, содержимым трех свертков оказалось наркотическое вещество, остальные продолжат исследовать. По данному факту возбудили уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 УК РФ, подозреваемому грозит заключение под стражу.

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