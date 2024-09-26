В Подмосковье задержали мужчину, открывшего стрельбу на пляже в Мытищах

Сотрудники полиции в регионе задержали мужчину, который открыл стрельбу на пляже в Мытищах. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, на территории пляжа «Дубрава» был замечен мужчина державший предмет, конструктивно схожий с пистолетом. Прибывшие на место правоохранители установили, что нарушитель несколько раз выстрелил в воздух. После этого он выбросил оружие.

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Нарушителем оказался местный житель 1978 года рождения.

По факту случившегося проводится проверка. В результате инцидента никто не пострадал.