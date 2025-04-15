В Подмосковье задержали мужчину, укравшего товары из шести пунктов выдачи заказов

Сотрудники полиции ОМВД России по Талдомскому округу задержали 38-летнего уроженца одной из республик Средней Азии, которого подозревают в мошенничестве и краже товаров с пунктов выдачи заказов одного из маркетплейсов. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова уточнила, что он в течение дня заходил в ПВЗ под видом водителя-экспедитора. Он сообщал работникам, что у их сотрудника сломалась машина, и вызывался самостоятельно отвозить отмененные заказы покупателей на склад. После этого имитировал процесс приема посылок и уезжал с товарами.

Так ему удалось похитить вещи с шести пунктов выдачи заказов, расположенных недалеко друг от друга в поселке Вербилки и Талдоме, общий ущерб превысил 1 млн рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Подозреваемого задержали в Тверской области, ему грозит заключение под стражу.

Ранее жителя Наро-Фоминска задержали за мошенничество в отношении пенсионерки на 785 тыс. рублей.