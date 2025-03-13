Жителя Наро-Фоминска задержали за мошенничество в отношении пенсионерки на 785 тыс. руб.

Сотрудники полиции Подмосковья задержали соучастника мошенников, которые похитили у пожилой женщины 785 тыс. руб. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Московской области.

Аферисты позвонили 84-летней жительнице Барвихи под видом сотрудников правоохранительных органов. Женщину убедили в том, что на нее оформлен кредит и эти денежные средства были направлены на финансирование террористов.

Мошенники заявили, что пенсионерке грозит уголовное дело и, чтобы избежать этого, следует отдать все сбережения курьеру, что женщина и сделала.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Был задержан подозреваемый — житель Наро-Фоминска в возрасте 23 лет. Сейчас он под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что в Красногорске был задержан курьер телефонных мошенников, обманувших пенсионерку на 500 тыс. руб.