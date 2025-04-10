В Подмосковье задержали пособников телефонных мошенников, похитивших у пенсионера более 500 тыс. рублей

Оперативники Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий и сотрудники УМВД России по Дмитровскому округу задержали двоих приезжих из Иркутска в возрасте 19 и 24 лет, которых подозревают в работе на телефонных мошенников, обманувших 77-летнего жителя Деденево. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова уточнила, что ему позвонил неизвестный под видом сотрудника управляющей компании и сообщил о планах по замене кода домофона в подъезде. После этого он попросил пенсионера продиктовать пароль, который направлен ему в СМС-сообщении.

Через некоторое время ему позвонили от якобы сотрудников правоохранительных органов и Росфинмониторинга и убедили мужчину, что всеми его накоплениями пытаются завладеть мошенники. Чтобы не допустить этого, ему нужно было обновить мобильный банк через установку файла, направленного в сообщении. Далее его призвали приложить свою банковскую карту к NFC-модулю телефона для изменения на ней цифрового кода.

Аферисты убедили его обналичить имеющиеся 395 тыс. рублей и внести их на «безопасный счет». После этого мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию.

«Сотрудники полиции выяснили, что потерпевший установил на телефон вредоносную программу. Благодаря ей мошенники создали виртуальную копию его банковской карты и бесконтактным способом успели обналичить 200 тыс. рублей, а после пополнили криптокошелек», — добавила Петрова.

Полицейским удалось задержать двоих молодых людей, которые снимали деньги пенсионера и переводили их на подконтрольные аферистам счета, в одном из хостелов Москвы. По данным фактам возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 158 и ч. 3 ст. 159 УК РФ, им грозит заключение под стражу. Остальных участников преступления ищут.

Ранее в Пушкино задержали пособника телефонных мошенников, похитивших у пенсионера более 1 млн рублей.