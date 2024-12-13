В Подмосковье задержали водителя, который высадил из автобуса малолетнего ребенка

Сотрудники полиции Подмосковья задержали водителя, который высадил из автобуса малолетнего ребенка. Мужчину доставили в отдел, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел в городском округе Люберцы. Водитель, узнав, что маленькая пассажирка не может оплатить проезд, высадил ее вне остановочного пункта.

По факту случившегося проводится проверка. Собранные полицейскими материалы направят в следственные органы.

Ранее портал Regions сообщил, что инцидент произошел в Томилино. Водитель автобуса №29 высадил девочку в возрасте 13 лет, потому что у ребенка не было карты для оплаты поездки.