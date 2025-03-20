В Подмосковье зафиксировали около 1 тыс. нарушителей правил перехода через железнодорожные пути

С начала 2025 года в Подмосковье выявили порядка 900 нарушителей правил перехода через железнодорожные пути, наибольшее число нарушений зафиксировали на «опасных тропах». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что нарушителей выявляют в ходе профилактических рейдов на станциях и пешеходных переходах, с начала года в регионе прошли более 1,4 тыс. таких мероприятий. Кроме того, нарушения фиксируют с помощью более 140 специальных камер у пешеходных переходов. Жителей и гостей региона призвали переходить пути только по оборудованным переходам на разрешающий сигнал, чтобы избежать трагедии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.