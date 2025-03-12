В Подмосковье зафиксировали снижение числа погибших на железнодорожных переходах на 19%, с начала 2025 года в регионе зафиксировали 13 таких случаев (против 16 в 2024-м). Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Положительные изменения есть, однако мы продолжаем активную работу, чтобы минимизировать вероятность смертельных случаев на железной дороге», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В ведомстве уточнили, что снижению числа трагедий способствуют установка камер видеонаблюдения, монтаж ограждений типа «змейка» и размещение информационных щитов перед переходами. Кроме того, рабочие возводят надземные пешеходные переходы и устанавливают вдоль путей металлические заборы и железобетонные ограждения. В Подмосковье также регулярно проводят профилактические рейды и дежурства, в ходе которых пассажирам рассказывают о правилах безопасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.