В Подмосковье заявили о популярности мобильного приложения «112 МО» среди жителей

Жители Подмосковья направили около 37 тыс. обращений через мобильное приложение «112 МО» с момента его появления, оно становится более популярным в регионе. Об этом сообщает пресс-служба Системы-112 Московской области.

С начала 2025 года в него поступило около 1 тыс. обращений. Приложение позволяет пользователям совершать видеозвонки с операторами-сурдопереводчиками, что крайне важно для людей с ограниченными возможностями в области слуха и речи. Кроме того, с его помощью можно вызвать экстренные службы, врача на дом, получить информацию об эвакуации автомобиля и не только.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.