В Подмосковье заключили под стражу иностранца, который напал на мужчину в Барвихе

В Подмосковье заключили под стражу иностранца, который напал на 38-летнего мужчину в Барвихе. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

Мужчине в возрасте 22 лет предъявили обвинение и заключили его под стражу на срок до 22 января следующего года.

Отмечается, что мужчина признал вину и дал показания об обстоятельствах случившегося. Обвиняемый не имеет регистрации в Подмосковье и официально не трудоустроен.

Преступление было совершено ночью. Возле жилого дома в Барвихе вспыхнула ссора между обвиняемым и местным жителем. В ходе разборок иностранец ударил оппонента ножом в область живота.