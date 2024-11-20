В Подмосковье закроют движение автомобилей через два железнодорожных переезда
Фото: [МЖД]
В Подмосковье с сегодняшнего дня закроют автомобильное движение через два железнодорожных переезда. Причиной является проведение ремонта, передает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
Будет закрыто движение через переезды в Домодедово. Так, 20-21, 22-23 ноября с 05:30 до 05:30 нельзя будет проехать через переезды на дороге, которая связывает деревни Повадино и Щеглятьево, Ступино и Глотаево. На участке будет проводиться капремонт пути.
Водителей призвали с пониманием отнестись к изменениям и напомнили, что ремонтные работы проводятся с целью обеспечения безопасности движения на участке.