В Подмосковье закрыли сезон речной пассажирской навигации

В регионе закрыли сезон речной пассажирской навигации. Как рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, в его рамках на водном транспорте проехались более сорока тысяч человек.

Маршруты работали с весны в Лыткарино, Коломне и Серпухове. По сравнению с прошлым сезоном число пассажиров на них увеличилось более чем на четверть.

Самым востребованным стал маршрут в Лыткарино. Им воспользовались более двадцати двух тысяч раз. На втором месте — маршрут в Серпухове, где зарегистрировали около тринадцати тысяч поездок. На коломенском маршруте проехались свыше пяти тысяч раз.

В следующем году сезон откроется первого мая.