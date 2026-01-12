В Подмосковье запустили акцию по сбору новогодних деревьев на переработку

В Подмосковье запустили традиционную акцию по сбору новогодних деревьев на переработку «Сдай елку на переработку». Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Пункты приема деревьев представлены на интерактивной карте ведомства. Перед тем, как принести дерево, его следует очистить от украшений.

Акция продлится до 8 февраля. В этом году в области было открыто свыше 160 точек приема деревьев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе по оздоровлению лесов.