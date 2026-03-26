В Подмосковье запустили дистанционные консультации по вопросам соцзащиты

Официально

Фото: [Министерство социального развития Московской области]

В Подмосковье запустили дистанционные консультации по вопросам социальной защиты. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«Новый функционал позволяет избежать затрат времени на дорогу и получить помощь от специалистов в комфортной обстановке. В рамках консультаций доступны вопросы по оформлению льгот и пособий, получению социальных услуг, опеке и попечительству и многое другое», — рассказал глава министерства Андрей Кирюхин.

Чтобы записаться на онлайн-консультацию, нужно открыть портал Госуслуг региона, выбрать интересующую тему и указать подходящее время. Если возможности записаться онлайн нет, можно обратиться за помощью в МФЦ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в регионе.

Актуально
Подмосковье
Министерство социального развития Московской области