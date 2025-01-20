В Подмосковье запустили новую онлайн-услугу для опекунов

В Подмосковье на региональном портале госуслуг запустили новую онлайн-услугу, в рамках которой опекун или попечитель совершеннолетнего лица может подать ежегодный отчет в электронном виде. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В рамках услуги появилась возможность совместной подачи отчета опекуном и подопечным. Когда опекун заполняет онлайн-форму заявления, подопечный получает ссылку на электронное согласие в личном кабинете на региональном портале», — добавила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

В ведомстве уточнили, что опекунам требуется сдавать отчет о хранении, использовании имущества подопечного и об управлении этим имуществом каждый год. Чтобы воспользоваться новой услугой, нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронную форму и приложить подтверждающие документы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.