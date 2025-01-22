В Подмосковье запустили онлайн-услуги по газу

Жители Подмосковья смогут оставить заявку на ремонт и замену газового оборудования в рамках онлайн-услуги, размещенной на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Услуги запущены на регпортале в рамках эксперимента по внедрению электронного документооборота в сфере обслуживания газового оборудования, который реализуется Московской областью совместно с федеральным правительством», — уточнила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

По ее словам, это позволит повысить качество получения услуг для жителей. Для подачи заявки нужно перейти в раздел «Дом и ЖКХ». На портале пользователи также смогут оставить обратную связь о качестве оказанных услуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.