В Подмосковье запустили цифровой сервис по утилизации оргтехники

Жители Подмосковья в рамках онлайн-сервиса «Вывоз ненужных вещей» теперь смогут заказать вывоз оргтехники, например, монитора или принтера. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Достаточно просто отправить заявку через региональный портал госуслуг или приложение Добродел», — отметил директор ИТ-компании «МАКСИМУМ» Александр Степанов.

Для получения услуги нужно будет авторизоваться через ЕСИА, выбрать предмет для вывоза, указать адрес, выбрать дату и время и добавить контакты. После этого с пользователями свяжутся специалисты сервиса, чтобы подтвердить заявку. Ознакомиться со стоимостью вывоза можно на странице сервиса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.