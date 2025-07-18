В Подмосковье зарегистрировали более 38,7 тыс. домашних животных

В Подмосковье с момента, когда регистрация собак в едином реестре стала обязательной, были зарегистрированы более 38,7 тыс. домашних животных. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

С марта 2025 года владельцам, которые не зарегистрировали своих собак, грозит штраф в размере от 1,5 тыс. до 3 тыс. руб. Щенки должны быть поставлены на учет в течение 14 дней после достижения трехмесячного возраста. Кошек и других питомцев регистрируют по желанию хозяев.

Ветеринары в ходе контрольно-надзорных мероприятий в общественных местах с помощью сканеров проверяют наличие чипов у собак. В случае первичного нарушения владельцу выносится предупреждение, в случае повторного назначается штраф. С марта жителям было выдано уже 133 предупреждения.

Ранее в ведомстве рассказали, что в июле подмосковные ветеринары проведут более 350 выездных вакцинаций в отдаленных населенных пунктах.