В Подмосковье завершили работы по очистке Мурановского пруда

В Пушкино завершились работы по очистке Мурановского пруда. Об этом рассказали в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

Работы провели в рамках программы губернатора «100 прудов и озер», которая реализуется в регионе с 2021 года.

В ходе работ на водной глади площадью 2,9 га провели работы по окосу камыша. Акваторию очистили от мусора и водорослей. Также убрали аварийные деревья и кустарники.

«Теперь жители и гости округа смогут насладиться обновленным, чистым Мурановским прудом, расположенным вблизи еще одного красивейшего места — усадьбы Мураново им. Ф. И. Тютчева», — отметил глава министерства Виталий Мосин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в области прошло голосование по благоустройству.