В Подмосковье завершили реконструкцию Щелковских очистных сооружений

Масштабные работы велись на площади, превышающей 40 гектаров. После обновления мощность сооружений составит 400 тысяч кубометров в сутки, будут охвачены свыше 1,3 миллиона жителей.

На сооружениях будет проводиться доочистка стоков на самопромывных дисковых фильтрах, обеззараживание ультрафиолетом, обезвоживание осадков. В результате снизятся объемы выбросов в атмосферу.

В рамках работ на объекте использовали современное оборудование отечественного производства — его выпустили на предприятиях Чехова, Подольска и Долгопрудного.