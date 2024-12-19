В Подмосковье завершили реконструкцию Щелковских очистных сооружений
Фото: [Министерство ЖКХ МО]
В Подмосковье завершили реконструкцию Щелковских межрайонных очистных сооружений, передает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Масштабные работы велись на площади, превышающей 40 гектаров. После обновления мощность сооружений составит 400 тысяч кубометров в сутки, будут охвачены свыше 1,3 миллиона жителей.
На сооружениях будет проводиться доочистка стоков на самопромывных дисковых фильтрах, обеззараживание ультрафиолетом, обезвоживание осадков. В результате снизятся объемы выбросов в атмосферу.
В рамках работ на объекте использовали современное оборудование отечественного производства — его выпустили на предприятиях Чехова, Подольска и Долгопрудного.