В Подмосковье завершили укладку покрытия на 45 участках региональных дорог, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Таким образом, в порядок привели 94 км дорог.

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В этом сезоне по нему отремонтируют более 320 участков региональной дорожной сети. Общая протяженность участков составит порядка 840 км.

Сейчас работы продолжаются на 46 региональных дорогах общей протяженностью более 167 км в 21 округе. На 30 из них фрезеруют старое покрытие, на 16 — уже укладывают новое.

Ранее губернатор Андрей Воробьев проверил работу транспортной развязки между Каширским и Володарским шоссе.