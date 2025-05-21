В Подмосковье завершили укладку покрытия на 45 участках региональных дорог
Покрытие обновили на 94 км региональных дорог Подмосковья
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
В Подмосковье завершили укладку покрытия на 45 участках региональных дорог, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Таким образом, в порядок привели 94 км дорог.
Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В этом сезоне по нему отремонтируют более 320 участков региональной дорожной сети. Общая протяженность участков составит порядка 840 км.
Сейчас работы продолжаются на 46 региональных дорогах общей протяженностью более 167 км в 21 округе. На 30 из них фрезеруют старое покрытие, на 16 — уже укладывают новое.
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