На Эльбрусе шесть альпинистов запросили помощь спасателей

В Кабардино-Балкарии спасатели направились на помощь группе альпинистов, которые не смогли самостоятельно продолжить спуск с Эльбруса. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону, пишет РИА Новости .

Сигнал о происшествии поступил в 21:21 по мск. По информации спасательного ведомства, зарегистрированная группа из шести человек оказалась на седловине Эльбруса на высоте около 5100 метров и обратилась за помощью во время спуска.

По предварительным данным, никто из участников восхождения не получил травм, однако самостоятельно покинуть высокогорный участок они не смогли.

Для оказания помощи к месту происшествия были направлены восемь сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного подразделения.

Ранее сообщалось, что инфоцентр выпустил инструкцию на случай ЧП на Крымском мосту.