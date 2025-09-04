В Подмосковье земельными участками обеспечили более 38,5 тыс. многодетных семей

В Подмосковье с 2011 года земельными участками обеспечили свыше 38,5 тыс. многодетных семей. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

За период с января по август текущего года землю получили более 1 тыс. многодетных семей. Больше всего участков предоставили в Жуковском, Домодедово и Электростали — 140, 125 и 86 соответственно. Площадь предоставленных участков составляет от 10 до 15 соток.

Работа по формированию участков продолжается. Так, уже сформированы порядка 3,5 тыс. участков. В процессе формирования еще почти 2,3 тыс.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об уникальности перинатальных центров региона.