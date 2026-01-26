В Подмосковье женщинам, перенесшим мастэктомию, за год провели около 500 операций по маммопластике

В Министерстве здравоохранения Московской области рассказали жительницам региона, перенесшим рак груди, о возможности бесплатного прохождения маммопластики. В 2025 году в регионе провели около 500 таких операций.

«Это более трети от всех радикальных оперативных вмешательств на молочной железе, проведенных в Подмосковье», — отметил зампред Правительства Подмосковья — глава Минздрава региона Максим Забелин.

Подобные хирургические вмешательства проводятся в Московском областном онкологическом диспансере, Клинской больнице и в МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского.

Операцию можно провести сразу с удалением пораженной молочной железы или же спустя время. Пластика возможно как за счет собственных тканей пациентки, так и с использованием имплантов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в регионе.