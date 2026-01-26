В Подмосковье женщинам, перенесшим мастэктомию, за год провели около 500 операций по маммопластике
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В Министерстве здравоохранения Московской области рассказали жительницам региона, перенесшим рак груди, о возможности бесплатного прохождения маммопластики. В 2025 году в регионе провели около 500 таких операций.
«Это более трети от всех радикальных оперативных вмешательств на молочной железе, проведенных в Подмосковье», — отметил зампред Правительства Подмосковья — глава Минздрава региона Максим Забелин.
Подобные хирургические вмешательства проводятся в Московском областном онкологическом диспансере, Клинской больнице и в МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского.
Операцию можно провести сразу с удалением пораженной молочной железы или же спустя время. Пластика возможно как за счет собственных тканей пациентки, так и с использованием имплантов.
