В Подмосковье жители подали более 12 тыс. онлайн-заявок на государственную соцпомощь

С начала 2026 года в Подмосковье жители подали более 12 тыс. онлайн-заявлений на оформление социальной помощи, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти в разделе «Гражданам» – «Поддержка» – «Помощь в сложных ситуациях», для подачи заявки нужно авторизоваться на портале через ЕСИА и заполнить электронную форму. Она доступна для отдельных категорий жителей, имеющих низкий доход. Среди них – малоимущие семьи или одиноко проживающие граждане, пенсионеры, ветераны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие голосовые помощники и ИИ-проекты есть в Подмосковье.