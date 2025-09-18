В Подмосковье жителям рассказали о лесопожарной обстановке

В четверг, 18 сентября, на всей территории Подмосковья ожидается IV класс пожарной опасности. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В пятницу, 19 сентября, прогноз сохранится. В субботу, 20 сентября, на большей части территории региона ожидается I класс опасности, в Истринском, Клинском, Луховицком лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — IV класс. Температура воздуха днем в этот период составит +13–21°C, ночью – +6–13°C. Синоптики обещают переменную облачность с преобладанием пасмурной погоды, возможны кратковременные дожди.

