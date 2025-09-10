В Подмосковье жителям рассказали о лесопожарной обстановке

В среду, 10 сентября, на всей территории Подмосковья ожидается III класс пожарной опасности. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

В четверг и пятницу, 11 и 12 сентября, в Виноградовском, Егорьевском, Ногинском и Шатурском лесничествах спрогнозировали IV класс пожарной опасности. Температура воздуха днем в этот период составит +17–20 °C, ночью — +7–12 °C. Синоптики обещают почти безоблачную погоду без дождей.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.