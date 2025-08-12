В Подмосковье жителям стал доступен Добробот

В Подмосковье на региональном портале госуслуг заработал Добробот, который сможет консультировать жителей и представителей бизнеса по земельным и имущественным вопросам. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Очень много жизненных ситуаций, когда человек сталкивается с тем, что он просто не знает, какую услугу ему нужно получить. Именно поэтому мы запустили на региональном портале Добробота — виртуального помощника, который "проведет пользователя за руку" по онлайн-услугам», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

По ее словам, пользователи могут задать вопросы помощнику, который уточнит все детали, проанализирует ответы и порекомендует услугу для конкретного случая. Пока Добробот помогает решать земельно-имущественные вопросы. Среди них — покупка и аренда участков, оформление земли для бизнеса, строительства дома и не только. Найти помощника можно на портале при переходе в категории «Жилье» (для граждан), «Земля» (для граждан и бизнеса), он расположен внутри разделов и в блоке «Полезное» основного меню.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.