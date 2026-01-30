В Подмосковье жительницам проведут около 6 тыс. процедур ЭКО

В 2026 году в Подмосковье жительницам планируют провести около 5,5 тыс. процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), программу реализуют в рамках нацпроекта «Семья». Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«В регионе воспользоваться современными репродуктивными технологиями могут женщины, имеющие для этого медицинские показания», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, процедуру проводят бесплатно, по полису ОМС. Для получения услуги нужно оформить квоту. Узнать подробнее об этом можно по ссылке.

Напомним, что информация о системе родовспоможения доступна на портале «Стань мамой в Подмосковье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл новое родильное отделение в Лапино-4.