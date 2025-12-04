В Подмосковье зимой будут работать около 800 катков и более 160 лыжных трасс

В Подмосковье в этом зимнем сезоне будут работать 797 катков и 165 лыжных трасс. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

Так, 50 сезонных искусственных катков, в том числе пять новых откроются в регионе в декабре. Большинство катков — 747 — будут с натуральным льдом. Их откроют позднее.

Больше всего катков с искусственным льдом откроют в Красногорске — сразу пять. Четыре таких катка заработают в Одинцово, три — в Люберцах, по два — в Балашихе, Истре, Дубне, Пушкино и в Химках.

Общая протяженность лыжных трасс составит более 722 км. Первыми откроют шесть трасс с искусственным оснежением — в Истре, Красногорске, Лыткарино, Одинцово, Сергиевом Посаде и Химках.

На зиму в области запланировали около 800 культурных и спортивных мероприятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил всех покататься на коньках на катках региона.