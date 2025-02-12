В Подмосковье знаками направления поворота оборудуют около 500 участков дорог

В 2025 году знаками направления поворота — шевронами планируют оборудовать 485 потенциально опасных участках региональных дорог Подмосковья, в общей сложности в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 37 округах установят более 10 тыс. знаков. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Эти знаки информируют водителя о направлении поворота на отрезках дорог с плохой видимостью, где водителю сложно увидеть изгиб трассы», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Алексей Гержик.

По его словам, наибольшее количество знаков установят на автомобильной дороге «М-10 Россия — Сенеж» в Солнечногорске — на шести участках специалисты Мосавтодора смонтируют 408 шевронов. Кроме того, в Дмитровском округе они появятся на 34 участках дорог, в Наро-Фоминском округе — на 29 участках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале 2025 года.